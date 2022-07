Avellino avrà lo sportello contro le discriminazioni sessuali: Luxuria all’inaugurazione

Vladimir Luxuria – attivista, scrittrice, ex parlamentare, impegnata da sempre in prima linea per i diritti della comunità LGBT+ – sarà ad Avellino martedì 12 luglio alle 18, presso la Sala Consiliare del Comune, per l’inaugurazione dello sportello del “Centro Malikə: centro servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere”. L’evento costituisce l’avvio del progetto che prevede l’attivazione di due centri servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni rivolto alla popolazione LGBTI+, compresi rifugiati e richiedenti asilo, nei comuni di Avellino e Chiusano San Domenico, che saranno riferimento per tutto il territorio dell’Area Vasta.

Ad aprire i lavori, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, cui seguiranno gli interventi dell’assessora Marianna Mazza, promotrice del progetto, del dott. Paolo Valerio, professore onorario di Psicologia Clinica, presidente ONIG e presidente Fondazione “Genere, Identità e Cultura”, Don Vitaliano Della Sala, vicedirettore della Caritas di Avellino, e tutti i rappresentanti dei partner di progetto quali ACLI Avellino, Arcigay Salerno, APS Al3parole e IrpiniAltruista.

Dal 13 luglio lo sportello del Comune di Avellino sarà operativo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì per la promozione delle attività del progetto.