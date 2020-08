Avellino, auto sdanda ed urta macchina in sosta: 40enne in ospedale. E’ successo nella tarda nottata di oggi, in via Roma. L’uomo di 40 anni, originario di Napoli, è statato trasportato in ospedale dal 118, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo.

