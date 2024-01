Avellino, auto in fiamme, paura nella notte in centro città

Avellino – I Vigili del Fuoco di Avellino alle 00:55 della notte appena trascorsa, sono intervenuti in via Scipione Bellabona, in centro città, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in sosta.

Il tempestivo intervento della squadra della sede centrale di via Zigarelli ha permesso di spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero ad altre autovetture parcheggiate nei pressi. Non si sono registrati ulteriori danni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Avellino per effettuare i rilievi di propria competenza.