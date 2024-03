Avellino, auto in fiamme a Rione Parco. Non è escluso l’incendio doloso

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri, lunedì 4 marzo, sono intervenuti in via Leonardo Di Capua, al rione Parco alla periferia della città, per un incendio che ha visto interessata un’autovettura in sosta. Il mezzo è andato completamente distrutto. Non si sono registrati, per fortuna, feriti o ulteriori danni.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai caschi rossi che hanno messo in sicurezza anche l’area circostante.

Sul posto, insieme alla squadra dei Vigili, è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi di propria competenza.

Non è escluso, infatti, che si possa trattare di un incendio di natura dolosa.