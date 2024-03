Ariano Irpino: raffica di multe nei pressi dell’Ospedale

Decine e decine di multe lungo via Ponnola e via Maddalena nei pressi dell’Ospedale Sant’Ottone Frangipane. Pugno duro della Polizia Municipale di Ariano Irpino e lunedì nero per i pazienti e gli utenti del nosocomio arianese in numero sempre maggiore per l’incremento di servizi sanitari messi a disposizione dall’Asl. A questo aumento di servizi ambulatoriali non corrisponde però, un incremento dei parcheggi, anzi, in questo periodo ve ne sono almeno una 40ina in meno a causa di lavori di sistemazione del piazzale dell’ospedale, lato Corso Vittorio Emanuele.

Diverse persone ci hanno segnalato il problema che noi riportiamo all’attenzione delle istituzioni.

«Proprio perché ci sono questi lavori e numerosi parcheggi sono venuti meno, ci si aspetterebbe un po’ di tolleranza da parte della Municipale – afferma un utente di Castel Baronia – non è che parcheggiamo lungo la strada per sport, per fare jogging sulla Panoramica ma perchè parcheggio non ce n’è e abbiamo appuntamento dal dottore. Dove dobbiamo metterle le auto?».

«Non solo dobbiamo andare in ospedale per problemi di salute ma dobbiamo anche metterci il resto in multe – aggiunge un paziente che ci ha inviato foto e video delle tante auto multate – La prossima volta la parcheggiamo a Mirabella la macchina e veniamo qui a piedi. Non è questo il modo di accogliere le persone che vengono ad Ariano Irpino per usufruire dell’Ospedale».

«Qui è così tutte le mattine. Il lunedì anche peggio. Ieri c’è stato il caos – afferma una paziente di Ariano – sappiamo di aver parcheggiato fuori dagli spazi consentiti ma non c’è un’alternativa. Il Comune forse ha bisogno di fare cassa».

Insomma una vera e propria emergenza. L’Asl, nell’ambito del programma di rilancio dell’ospedale già avviato, ha in programma di realizzare un parcheggio multipiano lì dove adesso sorge l’elisuperficie che va spostata per ragioni di sicurezza ma ovviamente le tempistiche sono lunghe e nel frattempo si rendono necessarie soluzioni tampone.