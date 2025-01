Avellino, Atripalda e Mercogliano: più controlli e telecamere

Da una parte, l’implementazione dei circuiti di videosorveglianza nei comuni, il potenziamento della pubblica illuminazione e il rafforzamento della Polizia locale; dall’altra, l’intensificazione dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine. Queste le principali misure emerse durante la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuta questa mattina a Palazzo di Governo, alla presenza del Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, dei vertici delle Forze dell’Ordine e dei sindaci dei comuni coinvolti.

Alla luce degli ultimi episodi criminosi che hanno interessato Avellino e i territori limitrofi, il Prefetto Rossana Riflesso ha assicurato che, a breve, saranno siglati i Patti per la Sicurezza con i sindaci, che prevedono impegni concreti per garantire la sicurezza, tra cui misure specifiche come il rafforzamento della videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica.

“Abbiamo fatto il punto su tutti gli episodi che preoccupano la cittadinanza”, ha dichiarato a margine del vertice il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo. “Atripalda è una realtà commerciale molto sviluppata, quindi economicamente appetibile, ma storicamente anche una città molto serena. Vorremmo mantenere questo tessuto socio-economico sano ed evitare che, essendo un comune di confine, possiamo risentire di problemi esterni. Mi sento di rassicurare la mia comunità, poiché saranno adottate misure di controllo del territorio e la città sarà particolarmente attenzionata. A noi spetterà rafforzare ulteriormente il sistema di videosorveglianza che già sta dando ottimi risultati.”

“Maggiore videosorveglianza, un corpo di Polizia Municipale più ampio e il rafforzamento dell’illuminazione pubblica”: queste le misure sottolineate dal sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. “Gli ultimi episodi hanno suscitato preoccupazione, ma ci auguriamo che le indagini possano fare chiarezza. C’è un forte disagio giovanile e l’uso sempre più frequente di armi, ma cercheremo di contrastare questi fenomeni con tutte le forze a nostra disposizione.”

LEGGI ANCHE: Agguati in città, il monito di Nargi: “Guardia alta, non voltare la faccia”