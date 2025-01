Agguati in città, il monito di Nargi: “Guardia alta, non voltare la faccia”

“Gli ultimi episodi criminosi che hanno colpito la nostra città vanno condannati senza appello e richiedono una risposta immediata. Ringrazio il Prefetto, insieme al Procuratore Airoma e ai vertici delle forze dell’ordine del territorio, per aver promosso oggi il Comitato per la Sicurezza a Palazzo di Governo.” Così questa mattina la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha commentato a margine del vertice sulla sicurezza in Prefettura.

“Ognuno deve fare la propria parte”, ha continuato la prima cittadina. “Ci vuole collaborazione tra le istituzioni. Come sindaco, rivolgo un appello ai cittadini: denunciate, non dobbiamo voltare la faccia dall’altra parte. Abbiamo implementato il sistema di video-sorveglianza, migliorato l’illuminazione e creato la stazione unica appaltante a Palazzo di Città. Ma dobbiamo fare ancora tanto”, ha concluso Nargi.