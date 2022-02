Avellino-Andria di domani senza tifosi pugliesi. La decisione è stata presa dal Prefetto del capoluogo irpino, Paola Spena, a seguito di quanto stabilito

dal comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive, in considerazione di un grave episodio di violenza messo in atto da un gruppo di tifosi della Fidelis Andria in occasione di una recente partita di calcio.

Ed anche sulla base degli approfondimenti svolti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha evidenziato i profili di rischio correlati alla manifestazione.

Per qursto motivo stamane il Prefetto di Avellino ha adottato, in vista dell’incontro Avellino-Fidelis Andria previsto per domani, 19 febbraio, allo stadio Partenio-Lombardi, un decreto di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Barletta- Andria- Trani.