Avellino, 208° anniversario della fondazione dell’Arma del carabinieri. Celebrazioni in grande stile anche nel capoluogo irpino a partire dalle 10 di lunedì 6 giugno. Presso il comando provinciale, saranno presenti il prefetto Paola Spena ed autorità civili, religiose e militari.

Il comandante provinciale, colonnello Luigi Bramati, renderà insieme al Prefetto un tributo ai Caduti dell’Arma, deponendo una corona d’alloro alla lapide dedicata alla loro memoria nel cortile della Caserma, ed illustrerà le attività sul territorio della Provincia; seguirà la consegna di riconoscimenti a militari che si sono distinti in attività meritorie.

Dal 1920, queste tradizionali celebrazioni accomunano due fatti significativi per l’Istituzione: la genesi dei Carabinieri con le Regie Patenti del 13 luglio 1814 e la data di attribuzione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma, il 5 giugno 1920, in ricordo del contributo fornito, in innumerevoli prove di coraggio ed attaccamento al dovere, dai militari della Benemerita di ogni ordine e grado nel corso della “Grande Guerra”.

Da quel giorno gli episodi di coraggio dei militari dell’Arma si sono susseguiti negli anni ed il medagliere dell’Arma dei Carabinieri ne è dimostrazione. Oltre due secoli che vedono l’Arma dei Carabinieri impegnata nei conflitti che hanno infiammato l’Italia e nelle missioni all’estero, dalla lotta al terrorismo ed alle mafie alla partecipazione nelle operazioni di pace all’estero, senza dimenticare il quotidiano impegno nella lotta alla criminalità comune ed organizzata.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha competenza sull’intera provincia e per l’assolvimento delle principali attività istituzionali si avvale di: un Reparto Operativo, che inquadra il Nucleo Investigativo ed il Nucleo Informativo; 7 Compagnie Carabinieri situate ad Avellino, Ariano Irpino, Baiano, Mirabella Eclano, Montella, Sant’Angelo dei Lombardi e Solofra; 67 Stazioni Carabinieri che hanno competenza sui 118 comuni della provincia.

Al Comando Provinciale sono sinergicamente vicini la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Avellino, alle dirette dipendenze dell’Autorità Giudiziaria, nonché il Gruppo Forestale Carabinieri ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

L’Arma è costantemente impegnata al servizio dei cittadini con una struttura organizzativa che ha la sua matrice nell’aderenza alle molteplici esigenze delle differenti realtà territoriali della provincia, con una struttura complessa, antica ma sempre in linea con i tempi, aderente alle mutevoli situazioni socio-ambientali, dotata di un dispositivo flessibile che le consente di rispondere con celerità alle pressanti domande di sicurezza che da più parti le vengono rivolte.

I reparti dell’Arma di Avellino svolgono, nella città come nei piccoli centri, ogni utile attività per garantire l’ordinata convivenza civile.