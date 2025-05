Avella, encomio dal consiglio comunale al luogotenente Piccione: un punto di riferimento

AVELLA- Un encomio consegnato dal Sindaco di Avella Vincenzo Biancardi a nome di tutti i consiglieri comunali e dell’intera cittadinanza. Quello conferito al Luogotenente C.S. (cariche speciali) Gian Marco Piccione, per piu di un decennio alla guida della stazione dei Carabinieri della cittadina mandamentale e da qualche mese al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano.

Il riconoscimento consegnato alla presenza del comandante della Compagnia di Baiano, il capitano Gianfranco Iannelli “per l’impegno, la professionalità e il senso dello Stato dimostrati in tanti anni di servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Avella- come ha scritto lo stesso sindaco di Avella- Un gesto simbolico ma sentito, con cui l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere profonda gratitudine a chi ha rappresentato un punto di riferimento per la sicurezza del nostro territorio, operando sempre con equilibrio, dedizione e rispetto delle istituzioni”.