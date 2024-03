I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 05’00 di oggi 13 marzo, sono intervenuti ad Avella in via Largo san Romano, per un incendio di un’autovettura in sosta.

La squadra intervenuta ha spento e messo in sicurezza il veicolo e non si sono registrati ulteriori danni.

Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano che hanno effettuato i rilievi di loro competenza.