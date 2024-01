Autonomia differenziata, martedì sit-in davanti la Prefettura contro il Ddl Calderoli

Sit-in contro DDL Calderoli sull’autonomia differenziata davanti la Prefettura di Avellino in pogramma martedì 16 gennaio alle ore 17:30. Lo comunica il segretario generale della Cgil Franco Fiordellisi.

“Un momento di presenza simbolica – spiega il sindacalista -, perchè nel giorno in cui in Senato inizia l’esame del DDL Calderoli recante Disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia Differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo116, terzo comma, della Costituzione Vi sia una chiara e presa di coscienza sui danni irreparabili che questa autonomia differenziata creerà all’Unità della Repubblica Italiana.

Noi associazioni chiediamo il ritiro del DDL Calderoli che spacca l’Italia, dopo che la Commissione Affari Costituzionali, nella sostanza non ha modificato il testo della legge che va in discussione. Per questo organizziamo il Sit in come previsto in tutta Italia, anche ad Avellino, le forze politiche, associative, di movimento e sindacali del Coordinamento per La Democrazia Costituzionale; Obiettivo sensibilizzare la cittadinanza su queste criticità e rilanciare la richiesta di ritiro del DDL Calderoli” conclude Fiordellisi.