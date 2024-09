Autonomia differenziata, confronto a Lauro con Gubitosa e De Luca

LAURO- Un punto sull’autonomia differenziata e anche soprattutto un’iniziativa per spiegare quanto sarà importante votare e partecipare al Referendum nel segno della difesa del SUD e di una Italia Unita. È questo il tema del dibattito che si terrà a Lauro il giorno 06.09.24 alle ore 17.30 a Piazza Pandola promosso dal comitato per Vallo di Lauro e Baianese per il sì al referendum, al quale hanno aderito gli esponenti del PD, dei 5 Stelle, dei Verdi e Sinistra Italiana, delle ACLI e della CGIL.

Saranno a Lauro per le conclusioni i parlamentari Piero de Luca e Michele Gubitosa. Ci saranno i contributi di Roberta Santaniello, Dirigente PD, Francesco Napolitano del Comitato del Baianese, Franco Fiordellisi, Segretario CGIL Avellino, Giacomo Corbisiero, Dirigente SI, Roberto Montefusco, Coordinatore Provinciale di SI, Nello Pizza, Segretario Pd Avellino, Alfredo Cucciniello, Presidente ACLI Avellino e gli interventi dei Consiglieri regionali Vincenzo Ciampi e Maurizio Petracca. Una carrellata di brevi contributi che tende a “sollecitare la partecipazione dei cittadini alla battaglia unita per la difesa del SUD, contro una norma Spacca Italia che punta solo ad acuire il divario già oggi presente” fanno sapere dal comitato. “Ci sarà un tavolo dove si potrà firmare per la promozione del referendum. Anche se già si è raggiunto il numero di firme occorrenti, è importante firmare. È importante mandare un segnale inequivocabile al governo che propone una legge che non tutela i cittadini ma che li divide e li offende”.