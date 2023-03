Autocarro in fiamme, due squadre dei vigili in azione: raccordo chiuso per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è verifcato lungo l’Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Atripalda, sulla corsia in direzione del capoluogo irpino.

Il mezzo trasportava fiori e piante. Due le squadre dei pompieri sul posto: i caschi rossi hanno spento le fiamme partite dal vano motore evitando che si propagassero all’intero veicolo. Chiusa al traffico il tratto di strada durante le operazioni di soccorso. Conducente e accompagnatore, provenienti da Ercolano e diretti a Molfetta, non hanno riportato conseguenze.