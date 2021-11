Alpi – Avellino: traffico in tilt in via Annarumma, nei pressi dello stadio Partenio-Lombardi, per buona parte del pomeriggio per un incidente stradale. Un uomo di circa 70 anni, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo della vettura che stava guidando. L’auto si è ribaltata. Per l’uomo, è stato necessario il ricovero in ospedale. I vigili urbani hanno interdetto la strada al traffico.