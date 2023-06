I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 17 di oggi 11 giugno sono intervenuti sull’Autostrada Napoli – Canosa, al Km. 31’900 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale, per un incendio che ha riguardato un’autovettura in transito.

Le fiamme che sono state limitate alla parte anteriore del veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza lo stesso. Per le due persone a bordo, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.