Auto fuori strada sul Raccordo, intervento di Anas e Vigili del Fuoco

AVELLINO- Una vettura con a bordo tre persone e’ finita fuori strada all’imbocco del Raccordo Avellino-Salerno. Un incidente autonomo che per fortuna non ha avuto nessuna conseguenza. Sul posto il personale dell’Anas, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono occupati di rimuovere la vettura e il personale del 118. Gli occupanti del veicolo però non avrebbero necessitato di cure ospedaliere.