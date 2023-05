Auto a fuoco a Volturara Irpina: indagini dei carabinieri

Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio divampato ieri sera a Volturara Irpina: sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra.

Le fiamme hanno interessato un fuoristrada Nissan Terrano parcheggiato in via Pasquale De Feo. Non si registrano, per fortuna, danni a persone o ad altre auto o strutture situate nelle vicinanze.

Sul posto insieme ai Carabinieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza i luoghi.