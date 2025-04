Autismo: inclusione e diritti, incontro a Paternopoli

Sabato 12 aprile 2025, la Torre Civica del Comune di Paternopoli (AV) ospiterà un importante incontro pubblico dal titolo “Autismo: Inclusione e Diritti – Un impegno di tutta la comunità”.

L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con CRE.ABA, l’associazione “Insieme si può” di Sarno, I Bambini delle Fate e altri enti del territorio, si terrà alle ore 16:30 e sarà un’occasione di confronto, riflessione e sensibilizzazione su un tema di crescente rilevanza sociale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Comune di Paternopoli, che afferma: “L’autismo è una realtà che coinvolge famiglie, scuole, servizi, cittadini. Comprendere e conoscere è il primo passo per includere davvero. Per questo il Comune di Paternopoli promuove un incontro pubblico dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione, con l’obiettivo di abbattere i pregiudizi, sostenere i diritti e dare voce a chi troppo spesso resta inascoltato. Esperti, professionisti e associazioni si alterneranno in un pomeriggio di riflessione e testimonianze, aperto a tutti. Vi aspettiamo per costruire insieme una comunità più inclusiva.”

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Dott. Beniamino Iorio, seguiti dagli interventi di figure chiave come Angelina Biancardo, Giovanni Storti e l’avv. Augusto Morella.

Durante il pomeriggio prenderanno la parola numerosi esperti, tra cui psicologi, analisti del comportamento, neuropsicomotricisti, pedagogisti e rappresentanti delle associazioni impegnate sul campo. Ci sarà la presenza delle “Fate” di I Bambini delle Fate, tra cui Valentina Scarpellino e Felicia Petraglia, e del noto attore e musicista Flavio Trivelli.

Le conclusioni saranno affidate al Dott. Attilio Ventola, consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania e responsabile del RTI Autismo Avellino.

L’incontro vuole essere un passo concreto verso una comunità più inclusiva.