Autismo in età adulta: l’Asl Avellino promuove un focus su diagnosi, strategie e “Progetto di Vita”

L’autismo non scompare con l’età adulta, ma evolve insieme alla persona. Per affrontare questa sfida clinica e sociale, il Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze dell’Asl Avellino ha organizzato per il prossimo 12 maggio, presso l’Aula Pastore di via degli Imbimbo, l’evento formativo dal titolo: “Autismi in età adulta: Comprensione clinica, doppie diagnosi e strategie di trattamento”.

L’incontro nasce dalla necessità di aggiornare l’approccio diagnostico e terapeutico verso una condizione spesso sottovalutata dopo la maggiore età. Se in passato l’autismo adulto è stato oggetto di ritardi diagnostici, oggi le nuove linee guida impongono una presa in carico globale. Il ruolo dello psichiatra e dei professionisti della riabilitazione diventa quindi centrale per gestire le comorbilità e migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso il cosiddetto “Progetto di Vita”, un percorso personalizzato basato su autodeterminazione e inclusione sociale.

Il focus della sessione mattutina riguarderà l’evoluzione dello spettro autistico nell’ottica life span. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sulle strategie operative: dagli interventi non farmacologici all’approccio farmacologico, fino alla costruzione di reti territoriali per l’integrazione lavorativa e sociale.

L’evento è accreditato dal Provider Asl Avellino per n. 8 crediti ECM ed è rivolto a medici (psichiatri, neurologi, medici di base), psicologi, educatori, logopedisti, infermieri e tecnici della riabilitazione.