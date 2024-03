Auguri a nonno Palmerino Grasso per i suoi 101 anni

Già lo scorso anno, in occasione dei grandi festeggiamenti per i suoi 100 anni, lo abbiamo conosciuto ed abbiamo apprezzato la sua dolcezza e lucidità.

Ed il traguardo si allunga: nonno Palmerino Grasso ha festeggiato in un noto ristorante arianese, circondato dall’affetto di figli, nipoti, pronipoti ed amici 101 anni!

I nostri più affettuosi auguri e quelli dell’intera città di Ariano, sempre più luogo di longevi.

Palmerino Grasso, classe 1923, una vita di duro lavoro nei campi e come muratore, la triste esperienza della prigionia durante la seconda guerra mondiale. Aveva soli 19 anni quando fu arruolato e poi portato in un campo di concentramento. Ricorda tutto, con grande lucidità, e si reputa particolarmente fortunato perchè è sopravvissuto, si è fatto una bella famiglia ed è arrivato a questo nuovo traguardo in ottima salute.

Poche medicine ed una vita attiva, la sua longevità, a quanto pare, è una questione di genetica: anche il fratello, Felice, tagliò il traguardo dei 100 anni balzando alle cronache per aver guidato da Rimini ad Ariano per fare ristorno a casa dopo il lockdown.