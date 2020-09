Aufiero (FI): riprendiamoci l’Irpinia

“Giunge al termine un’intensa campagna elettorale ma allo stesso tempo avvincente. In queste settimane ho girato tutta l’Irpinia, ho ascoltato le istanze e le difficoltà dei cittadini, ho fatto tesoro dei consigli e delle proposte”. Queste le dichiarazioni di Tonino Aufiero, candidato di Forza Italia alle Regionali 2020.



“Tra le mie priorità – continua il candidato – rientra soprattutto il territorio, inteso come Irpinia. Da anni sono in prima linea per difendere e promuovere il nostro territorio. L’ho fatto come sindaco, come consigliere provinciale e sono certo di continuare a farlo ancora meglio da martedì

nelle vesti di consigliere regionale”.

“Faccio gli auguri a tutti i candidati in corsa – conclude Aufiero -, ma soprattutto rivolgo un augurio a tutti gli elettori: siate liberi di votare chiunque vogliate, scegliete chi ha la giusta esperienza e le competenze per poter essere un punto di riferimento affidabile in Regione”.