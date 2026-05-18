Attivare Informagiovani e sportello Imprese: la proposta di La Sala alla futura amministrazione di Avellino

“La nuova amministrazione comunale di Avellino dovrebbe istituire e rilanciare l’ufficio Informagiovani e lo sportello Imprese per aprire un canale di comunicazione con le nuove generazioni e con gli operatori economici”. E’ la sollecitazione lanciata da Massimiliano La Sala, candidato della lista Stiamo con Nello Pizza.

“Mettere a disposizione dei cittadini, delle associazioni e delle imprese – continua il consulente aziendale – informazioni utili, in modo semplificato e diretto, è non solo un elemento di trasparenza di una pubblica amministrazione, ma anche un’azione politica e di governo del territorio volta allo sviluppo della partecipazione e alla promozione delle attività e delle opportunità per tutti. Lo sportello Informagiovani, che in passato è stato più volte strutturato ma purtroppo non ha avuto seguito, è uno strumento concreto per interagire con i cittadini più giovani, per orientarli nelle scelte della formazione scolastica, universitaria e professionale, fornirgli notizie e assistenza su concorsi e richieste di personale gestite tramite banca dati, per sensibilizzarli alle attività di volontariato, per informarli su borse di studio, vacanze studio, servizi di assistenza dedicati e per far incontrare domanda e offerte di lavoro. Allo stesso modo, per le imprese del territorio o per chi è intenzionato ad avviare un progetto, avere un’interfaccia diretta con il Comune, senza eccessive trafile burocratiche, per ricevere informazioni su bandi e procedure dell’ente, ma anche accesso a banche dati dei bandi di gara attivi in tutto il territorio nazionale di qualunque tipologia, aggiornamenti su incentivi e agevolazioni regionali, statali ed europee, orientamento per apertura partita Iva, costituzione società e preparazione e avvio di un progetto aziendale, significa sviluppare le potenzialità del territorio, ridurre le distanze tra istituzioni, mondo produttivo, investitori e nuove professionalità, oltre che creare le premesse per un accesso democratico alle informazioni e alle misure messe in campo dalla pubblica amministrazione e non solo”.