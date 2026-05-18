Aperitivo con l’ex sindaco e candidato Festa per Simone Palmieri: in campo per un Avellino migliore

AVELLINO- Aperitivo con il candidato nella lista “Davvero”, Simone Palmieri, nel fine settimana di appuntamenti per l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Palmieri ha lanciato la sua candidatura puntando molto sui giovani, anche perché da “imprenditore, laureato in Scienze Motorie e Arbitro di calcio Nazionale della sezione di Avellino” ha spiegato di esserci candidato “al Consiglio Comunale di Avellino, con Gianluca Festa, per il profondo amore che mi lega a questa città” quella in cui, ricorda: “personalmente, ho investito tantissimo in essa, creando il mio futuro.Purtroppo vedo tanti giovani costretti ad emigrare in cerca di un lavoro e commercianti costretti a chiudere: questa, ahimè, è la realtà odierna di Avellino.Io, Simone Palmieri, non sono in corsa per una poltrona, ma per una Avellino migliore”.