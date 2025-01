Atripalda, Iannone(FDI): “Solidarietà ai Carabinieri aggrediti da extracomunitari”

“Esprimo la più profonda vicinanza e solidarietà ai Carabinieri di Atripalda aggrediti da due extracomunitari che avevano fermato per dei controlli. Inaccettabile che le nostre Forze dell’Ordine debbano subire comportamenti documentati da video di cittadini che hanno filmato tutto quanto accaduto. Questo è il risultato di tanti anni di Governi nazionali a guida PD che con la loro retorica buonista ci hanno fatto giungere a questo punto. Noi siamo con i nostri uomini in divisa senza se e senza ma e il Governo Meloni sta già potenziando le dotazioni di capitale umano e di dotazioni per governare meglio il territorio. Inoltre cancelleremo una serie di vergognose leggi che hanno criminalizzato le Forze dell’Ordine che devono avere quasi paura di intervenire e difendersi. Le nostre Forze dell’Ordine sono il racconto migliore dell’Italia, persone che per stipendi certamente non ricchi, fanno il loro dovere a servizio dello Stato e quindi soprattutto per le fasce di popolazione più deboli”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Video diffuso sui canali social dal Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.