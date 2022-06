Atripalda, gli auguri del sindaco uscente al neo Spagnuolo: “La mia sarà un’opposizione costruttiva e collaborativa”

“Voglio ringraziare tutti gli atripaldesi che hanno creduto nel nostro progetto, chi scegliendo noi con il proprio voto, e chi sostenendoci dall’inizio o mettendo a disposizione il proprio impegno diretto candidandosi con me. Ho cercato di spiegare e illustrare il nostro modo di amministrare, i tanti progetti realizzati e i tanti altri che abbiamo programmato per gli anni a venire. Non siamo riusciti ad essere incisivi e convincenti. Di sicuro, non ci siamo risparmiati in questi cinque anni, e valuteremo meglio quello che non è andato bene, e perché”, così il sindaco uscente di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, a seguito della sconfitta alle ultime amministrative.

“Faccio gli auguri di buon lavoro al sindaco Paolo Spagnuolo e ai suoi consiglieri.

Io personalmente intraprenderò un’opposizione che sarà vigile ma di certo per mia indole costruttiva e collaborativa, come sempre al servizio della nostra Atripalda”, conclude.