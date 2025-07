Atripalda, continua la riqualificazione degli impianti sportivi

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Atripalda nella riqualificazione degli impianti sportivi periferici, come previsto nelle linee programmatiche di mandato. Dopo la trasformazione del campetto di via Tiratore in un’area fitness molto frequentata e il ripristino del campetto di contrada Ischia danneggiato da atti vandalici, è quasi concluso anche l’intervento al campetto del quartiere Appia.

L’assessore allo Sport Antonio Guancia ha annunciato che “è quasi completato l’intervento di riqualificazione dello storico campetto di via Appia. Abbiamo installato anche una rete di recinzione sul tetto per permettere ai bambini di giocare in tranquillità e garantire serenità ai residenti del quartiere, colpiti in passato da palloni che finivano su edifici, finestre e auto”.

L’operazione sarà completata a settembre con il rifacimento del manto di gioco, mediante la posa di una resina specifica per il calcio a cinque. L’assessore ha infine anticipato che i prossimi interventi riguarderanno il campetto del quartiere Alvanite, in un’ottica di valorizzazione diffusa degli spazi sportivi in tutta la città.