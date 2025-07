Acqua, sospensioni a Summonte e Ospedaletto d’Alpinolo nella notte

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa della diminuzione delle risorse idriche, si rende necessaria la sospensione della fornitura idrica nella giornata odierna, 20 luglio 2025, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno seguente (21 luglio 2025) nei Comuni di: Summonte, Ospedaletto D’Alpinolo.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800 954 430, sempre attivo.