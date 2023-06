Aste Ok, scintille in aula tra Taormina e il pm antimafia Frasca

“Avete minacciato questo teste di avere delle intercettazioni che lo riguardavano con Formisano?”. E’ una delle domande che l’avvocato Carlo Taormina quasi verso la fine di quattro ore di controesame ha rivolto al luogotenente del Nucleo Investigativo dei Carabinieri che ha condotto le indagini sulla presunta turbativa di aste presso il Tribunale di Avellino, il cosiddetto processo “Aste Ok”. E la domanda a cui il militare ha prontamente risposto escludendo che si fosse mai verificata questa circostanza “Assolutamente no- ha risposto-non ho mai minacciato nessuno”, ha scatenato anche un duro scambio con il pm antimafia in aula, il sostituto procuratore Anna Frasca, che si è opposta alla domanda di Taormina, sollecitando il collegio presieduto dal giudice Roberto Melone sulle circostanze che il penalista e difensore dell’imprenditore Gianluca Formisano aveva sottoposto all’attenzione del teste. Ma sta dicendo che un pubblico ufficiale convoca un testimone e lo minaccia?- ha sottolineato il pm Frasca- deve dirlo in aula il teste che è stato minacciato non è che un difensore può dire ad un pubblico ufficiale che ha minacciato un teste”. Per nulla desistendo dalla circostanza rappresentata e chiesta al sottufficiale dell”Arma, Taormina ha ribadito: verrà verrà. Riferendosi al teste in questione. Un controesame che si prevedeva avrebbe scatenato scintille, quello da parte di Taormina, che non ha certo deluso le aspettative, mettendo a dura prova la “calma” del presidente Roberto Melone, più volte costretto ad intervenire per bloccare le domande in cui si faceva riferimento completo alle intercettazioni, leggendole, tanto che lo stesso penalista ha anche protestato riferendosi al presidente e stigmatizzato il fatto: “Allora lei è prevenuto nei miei confronti e lo ha già dimostrato”. Tanto che lo stesso Melone ha dovuto chiarire: “Lo abbiamo fatto con gli altri e lo facciamo anche con lei”. Il battibecco si è chiuso con Taormina che ha invece fatto presente che “con gli altri non era avvenuto”. Non sono mancate anche opposizioni alle domande del penalista da altri avvocati del collegio difensivo. A partire dal legale del coimputato dello stesso Formisano, il penalista Nicola D’Archi che difende l’avvocato Antonio Barone. Nel merito dell’esame, la linea della difesa di Formisano e’ stata quella di dimostrare che l’imprenditore, piu’ che “socio” del gruppo Aprile- Forte-Galdieri, ne era stato vittima. Una tesi respinta pero’ dal luogotenente dell’Arma. Taormina ha voluto aprire il controesame partendo proprio dalle zona di influenza del Nuovo Clan Partenio. “Senta ha svolto attività di indagine anche in passato su queste vicende, avete individuato una zona di influenza del Clan Partenio?”. Il sottufficiale dell’Arma ha evidenziato quali fossero quelle emerse dalle indagini: “Si. Vari comuni dell Alta Irpinia, Avellino città e Mercogliano. Parliamo della zona di Bagnoli, Montella e Montemarano”.

“E’ chiaro, questa era la causale. Ma la questione era relativa all asta..”

Sa perfettamente che la situazione della C e il suo confronto con Galdieri, dalla volontà che insieme ad altri avrebbe dovuto prendere il posto di Armando Aprile e Forte Livia?”: “L’affronto è la conseguenza di questa asta e del fatto che Nicola Galdieri dica: alla aste solo Livia Forte. Nel momento in cui lei risponde a Nicola che risponde solo a Valente, questo fa scattare lo schiaffeggiamento”. E continua l’esame: “Le risulta che Formisano accompagnava la C a visionare gli immobili?”. E il luogotentente ha spiegato: “Ricordo che Forte Livia era arrabbiata perché la C si era presentata in qualche casa con il suo nome”.

FORMISANO, VITTIMA O CARNEFICE?

Gianluca Formisano era vittima o complice del gruppo? Su questo punto due passaggi chiave del controesame. Il primo legato ad un’intercettazione ambientale in cui riferendosi al modus operandi di Nicola Galdieri per intervenire sulle aste (ovvero quello di inviare Carlo Dello Russo ed Elpidio Galluccio) Taormina sollecita il testimone ha chiarire: “visto che lei ha più volte citato si fa riferimento ad una persona che qualcuno avrebbe dovuto acchiappare per un orecchio” riferendosi ad una delle intercettazioni. “Si, risponde il luogotentente- si fa riferimento a qualcuno che deve essere acchiappato. Non va lui direttamente o manda Elpidio o Carletto”.

Per Taormina chi doveva essere acchiappato “per le orecchie” era proprio Formisano. Non per il luogotenente: “Per me non è Formisano. Li posso anche spiegare. Qui stiamo parlando del 20 febbraio e abbiamo fatto una ricostruzione sulla.base delle dichiarazioni di Formisano e di Forte Livia che ci hanno fatto riferimento a chi dovesse essere preso per le orecchie”. E Taormina ha replicato: Nonostante per l’acchiappato si faccia riferimento a Formisano voi dite che non è lui? . L’altro riferimento è ad un’ambientale tra Aprile Armando e Modestino Forte. “Si fa riferimento al fatto che a Gianluva devono essere chiesti i soldi e il pagamento dei duemila euro? Rispetto all affermazione secondo la quale Formidano spartiva i soldi come si armonizza?”

“Non si rileva il fatto che debba dare duemila euro più il venti per cento-ha spiegato il luogotentente- Non è interpretata come una estorsione, ma si fa riferimento al fatto che Gianluca ha le spalle larghe”. Taormina insiste: Come si concilia con il fatto che Gianluca si spartiva il ricavato delle aste?

“Aprile fa riferimento al fatto: se diventano soci miei” ha spiegato il luogotentente. E il penalista ha incalzato: “Non si può negare l evidenza”. Per il luogotentente invece il ragionamento è diverso: “Stiamo parlando di una conversazione del 26 febbraio e Forte Livia siamo in una parte iniziale in cui non si fidano. Ho citato varie conversazioni tra marzo e giugno a cui si fa riferimento per sopralluoghi e rapporti in cui si fa riferimento alla circostanza di collaborazione tra Formidano e Aprile e Forte Livia”.

LA REGISTRAZIONE

Altro capitolo di confronto acceso e’ quello che riguarda la registrazione del telefonino fornito nel 2021 dallo stesso Formisano che documentava la consegna di ciqnuemila euro ad un soggetto di Serino che aveva preteso il pagamento di una “penale” da parte dei Galdieri per l’intervento di Formisano e Barone in un’ asta per un immobile di Montefredane. Taormina chiede se ci sono state deleghe e accertamenti, visto che era stata denunciata una vicenda estorsiva: “Abbiamo riscontrato l’ interrogatorio di Formisano, non si trattava di un’estorsione” ha risposto il luogotentente. “E di cosa si trattava, visto che sia importante?” ha continuato il penalista: “Abbiamo messo in evidenza una serie di incongruenze tra Barone e Formisano. Armando Aprile e Modestino parlano in una intercettazone e del fatto che l avvocato non voleva accontentarsi di 15mila euro quando si potevano guadagnare 60- 70 mila euro. In più c’ è il fatto che dalla visione del video si vede chiaramente che Barone da delle indicazioni a Manzo Aniello. Abbiamo anche delle intercettazioni di Barone per cui si diceva che si stavano mettendo in mezzo persone che non c’entravano nulla. Comunque le dico che la prima risposta che abbiamo dato è del 19 gennaio 2021 e l’ interrogatorio era del 16 gennaio 2021”.

Taormina ha continuato: “se una persona fa una denuncia vi sarà un accertamento Investigativo e un percorso che arriva al Gip per l archiviazione”. “Abbiamo comunicato alla Procura a seguito dell interrogatorio” ha chiarito l’investigatore .

La questione poi si è concentrata su eventuali riscontri anche dalle intercettazioni, per cui il luogotentente ha chiarito che ” sono circostanze che sono venute nella nostra conoscenza solo nel febbraio del 2021 e la misura cautelare era stata gia’ eseguita” . In aula si torna il 14 giugno.