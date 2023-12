Aste Ok, nove indagati per corruzione in atti giudiziari per le false accuse ai Carabinieri

AVELLINO – Gli indagati nell’ambito del procedimento aperto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulle presunte false dichiarazioni contro i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino salgono a nove. Si aggiungono ai due testimoni accusati di aver reso false dichiarazioni in aula il 16 e il 30 settembre del 2022 si aggiungono altri sette indagati con una nuova ipotesi di reato, quella di corruzione in atti giudiziari. Il nuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria e’ emerso a seguito del deposito di un’annotazione di Pg della Guardia di Finanza del Nucleo Pef di Napoli. Una contestazione più grave che si aggiunge a quella di falsa testimonianza e calunnia aggravata. Secondo l’ipotesi della Dda di Napoli tutti avrebbero fornito il loro apporto svolgendo un ruolo causalmente rilevante nel contesto della transazione corruttiva che sarebbe avvenuta per le presunte false testimonianze. In particolare una somma di danaro. In questo momento il Collegio e’ in camera di consiglio per decidere se, come chiesto dalle difese, proprio per consentire un termine per accertare il contenuto dell’informativa di 3000 pagine, ci sia un rinvio dell’udienza.

IN AGGIORNAMENTO