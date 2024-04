Aste Ok, il pm chiede condanne per quasi due secoli di carcere: 25 anni per Aprile

Centottantotto anni di carcere per venti imputati. Le richieste avanzate al termine della sua requisitoria dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock dopo quasi 5 ore di discussione davanti ai magistrati del Collegio presieduto dal giudice Roberto Melone, il procedimento denominato Aste Ok. Dure le richieste per Armando Aprile e Livia Forte, ritenuti dal pm antimafia organizzatori dell’associazione tra il loro gruppo e quello dei Galdieri.

Livia Forte 24 anni

Aprile Armando Pompeo. 25 anni

Nicola Galdieri. 14 anni mesi 8

Beniamino Pagano. 16 anni mesi 6

Damiano Genovese. 14 anni mesi 6

Carlo Dello Russo. 13 anni e 3 mesi

Antonio Barone. 14 anni mesi 10

Gianluca Formisano. 17 anni mesi 11

Emanuele Barbati. 8 anni

Antonio Ciccone. 6 anni

Manlio Di Benedetto. 8 anni e mesi 1

Antonio Flammia. 3 anni

Maria Luigia Gasparro. 3 anni e mesi 6

Raffaele Giaccio. 2 anni e 6 mesi

Mario Gisolfi. 12 anni 8 mesi

Ermelinda Becchimanzi. 3 anni

Mario Guerra. 3 anni

Giuseppe Di Costanzo. 3 anni