Aste Ok, il penalista Aufiero: soddisfatti, abnorme era il ricorso della Procura

AVELLINO- “È opportuno, ovviamente, attendere le motivazioni, ma il ricorso era chiaramente inammissibile e bene ha fatto la Corte di Cassazione a dichiararlo”. Questo il commento del penalista Gaetano Aufiero, che aveva presentato una memoria in Cassazione nell’interesse dei suoi assistiti nel processo Aste Ok, dopo la decisione dei giudici della VI Sezione Penale che hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Antimafia di Napoli.

“Siamo assolutamente soddisfatti.

Ho già detto che abnorme non era l’ordinanza ma il ricorso presentato contro un’ordinanza che può essere condivisa o no, discussa o no, ma di certo non era abnorme, e ritengo che il ricorso sia stata una forzatura che ha determinato altra ed inutile perdita di tempo. Sta di fatto che, dopo oltre 3 anni e mezzo dalla occ e quasi 3 anni di dibattimento, occorrerà riprendere il processo dall’inizio perché l’ipotesi accusatoria era totalmente inconferente, essendo stato infondatamente ritenuto dai PM che le aste giudiziarie ( in tutto 13 procedure esecutive) fossero state gestite dal nuovo clan Partenio.Si vedrà, poi, quali saranno gli effetti sul processo al Nuovo clan Partenio che riprenderà a ottobre in appello”.