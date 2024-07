Aste Ok, bocciato il ricorso dell’Antimafia in Cassazione

ROMA- I giudici della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli contro l’ordinanza del Tribunale di Avellino, collegio presieduto dal giudice Roberto Melone, che aveva fatto regredire il processo denominato Aste Ok trasmettendo di nuovo gli atti alla Dda di Napoli per un nuovo capo di imputazione e disponendo anche l’immediata scarcerazione degli imputati Livia Forte, Armando Aprile, Beniamino Pagano, Damiano Genovese. Una bocciatura per l’impugnazione proposta dall’Antimafia che aveva impugnato l’atto ritenuto “abnorme”. Bisognerà attendere ora le motivazioni della decisione dei magistrati della Suprema Corte. Il processo torna alla fase di partenza. Ora la Dda dovrà rifare avvisi di conclusione delle indagini e richiesta di rinvio a giudizio, dove gli indagati potranno scegliere anche riti alternativi.

Aerre