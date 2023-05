Aste Ok, Galdieri in aula: quote con Forte e Aprile, ne sono all’oscuro

AVELLINO- “Di queste quote con Forte e Aprile sono completamente all’oscuro”. E’ cosi’ che il presunto boss del Nuovo Clan Partenio Nicola Galdieri, collegato in videoconferenza dal penitenziario di Tolmezzo ha voluto rendere spontanee dichiarazioni nel corso dell’udienza che si sta celebrando nell’aula Nunziante Scibelli del Tribunale di Avellino nel processo denominato Aste Ok. Il chiarimento di Galdieri è legato proprio alla ricostruzione di una intercettazione tra Livia Forte e Armando Aprile relativa alle percentuali del presunto patto tra il gruppo Forte-Aprile e i Galdieri richiamata in aula nel corso del controesame del luogotenente dei Carabinieri che ha condotto le indagini.

“Presidente- ha esordito Galdieri- volevo dire che questo quote che diceva il luogotenente riferite da Forte e Aprile non ne so nulla. Questa è sempre una questione che Forte riferisce ad Aprile, io ne sono all oscuro. Una sola volta ho parlato di Aprile con la Forte, perché andavo spesso al ristorante e in un’occasione la Forte mi aveva accennato di un problema per le quote della sua immobiliare con il suo socio. Molto probabilmente gli sono state riferite dalla signora Forte, che probabilmente lo ricattava”.