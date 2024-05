Assoluzione Cipriano, Segreteria Pd: si chiude brutta pagina di strumentalizzazioni

Avellino – “Non abbiamo mai dubitato della trasparenza espressa da Luca Cipriano in riferimento alla sua esperienza alla presidenza del CdA del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino che adesso viene ulteriormente certificata dalla pronuncia della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Napoli che con la sentenza delle ore scorse chiude definitivamente una vicenda che fece registrare non poche strumentalizzazioni politiche ai danni di Cipriano e di tutte le altre persone coinvolte nell’inchiesta”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino.

“Siamo stati sempre al fianco di Cipriano – continua la nota – ed abbiamo testimoniato in ogni sede la nostra vicinanza per una vicenda che taluni hanno provato ad utilizzare per gettare fango nei confronti di un professionista da sempre impegnato per la nostra comunità con passione, entusiasmo e competenza. Luca avrà ancora molto da esprimere per Avellino in termini di proposte e di idee. E da oggi lo potrà fare con slancio ancora maggiore. Di questo non possiamo che esprimere il nostro rallegramento”.