Associazione Nazionale Carabinieri di Mercogliano, cerimonia di consegna delle tessere

Ieri mattina si è svolto presso il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, la cerimonia di consegna delle tessere ai nuovi iscritti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Mercogliano.

Per la circostanza, oltre ad una rappresentanza di militari della sede e a personale in congedo della Sezione A.N.C. di Mercogliano, erano presenti il Colonnello Domenico Albanese Comandante Provinciale, il Maggiore Fabio Iapichino Comandante della Compagnia e il Luogotenente Jorge Del Grosso Comandante della Stazione di Mercogliano, i quali hanno provveduto alla consegna del prezioso tesserino sia a militari andati in concedo che a numerosi simpatizzanti e vicini all’Arma dei Carabinieri.

Un momento emozionante e di forte aggregazione voluto anche dal presidente della Sezione Luogotenente Bruno Ronca il quale, nel ringraziare il Comandante Provinciale e tutti i presenti, ha ribadito i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell’A.N.C., nonché la disponibilità a promuovere, nei limiti delle possibilità, l’assistenza morale, culturale, creativa e ricreativa a favore degli iscritti e delle loro famiglie; partecipare ad attività di Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali ed infine organizzare serate conviviali, gite ed altro tali da rendere sempre più solido i rapporti tra i soci.