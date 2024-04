Gengaro incontra Schlein e il Governatore De Luca: “La segretaria dem presto ad Avellino”

Il candidato sindaco del “campo largo” Antonio Gengaro ha i contrato ieri a Napoli la segretaria del Pd Elly Schlein, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. E’ lui stesso a pubblicare le foto dell’incontro sulla propria pagina Facebook. Scatti accompagnati dalla seguente didascalia: “Ieri sera a Napoli per La Repubblica delle Idee. Bei momenti di confronto con il Presidente Vincenzo De Luca e con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Tanto entusiasmo per la nostra segretaria Elly Schlein che mi ha promesso di venirci a trovare quanto prima”.

Gengaro, dunque, ha chiesto disponibilità a tutti e in particolare alla segretaria dem a partecipare alle iniziative elettorali che si terranno in città nelle prossime settimane. Del resto lo stesso ex Vicesindaco, nei giorni scorsi, aveva dichiarato come la città di Avellino dovesse uscire dall’isolamento politico dell’ultima consiliatura. “Dialogheremo sia con la Regione che con il Governo” aveva dichiarato Gengaro.