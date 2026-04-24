Assemblea Pubblica Confindustria, ad Avellino arrivano Piantedosi, Orsini e Manfredi

Sarà il tema del ruolo del Mezzogiorno nello sviluppo del Paese, con un focus specifico sull’Irpinia, al centro dell’Assemblea Pubblica di Confindustria Avellino, in programma il 30 aprile 2026 alle ore 16.30 presso l’Hotel de la Ville di Avellino.

L’iniziativa, dal titolo “Sud protagonista: il contributo dell’Irpinia”, si propone come un momento di confronto su politiche, territori e prospettive di sviluppo, mettendo al centro il valore strategico delle aree interne e il contributo che il sistema produttivo irpino può offrire alla crescita del Sud e dell’intero Paese.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di Avellino. Seguiranno gli interventi di Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania, e di Angelo Petitto, presidente designato di Confindustria Avellino.

Particolarmente attesa la tavola rotonda, che vedrà confrontarsi Giuseppe Romano, capo del Dipartimento per il Sud, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, e Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild. Un panel che offrirà un’occasione importante per riflettere sulle traiettorie di sviluppo del Mezzogiorno, sul ruolo delle infrastrutture, dell’industria e delle politiche pubbliche per i territori.

Nel corso dell’assemblea sono inoltre previsti gli interventi di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, due presenze che confermano il rilievo istituzionale dell’appuntamento promosso da Confindustria Avellino.

Le conclusioni saranno affidate a Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, mentre a moderare l’incontro sarà Roberta Floris, giornalista del Tg5.