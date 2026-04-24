Ad Avellino al via il Villaggio Contadino: il Prefetto al taglio del nastro

Il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del Villaggio Contadino organizzato da Coldiretti, prendendo parte al taglio del nastro che ha dato ufficialmente avvio alla manifestazione nel centro di Avellino.

L’evento, che per la prima volta approda in città, trasforma per tre giorni Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà in un ampio spazio dedicato alla promozione dell’agricoltura, delle produzioni locali e della cultura enogastronomica del territorio.

Nel corso della visita, il Prefetto ha incontrato gli organizzatori, i produttori e i rappresentanti istituzionali presenti, soffermandosi sulle diverse iniziative in programma, tra cui il mercato di Campagna Amica, le degustazioni guidate e le attività di carattere educativo rivolte anche ai più giovani.

«Il Villaggio Contadino rappresenta un’importante occasione di valorizzazione delle eccellenze del territorio e di rafforzamento del rapporto tra cittadini e mondo produttivo – ha dichiarato il Prefetto –. L’agricoltura si conferma un settore strategico, capace di coniugare tradizione e innovazione, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e sociale. Iniziative come questa favoriscono una maggiore consapevolezza sui temi della qualità, della sostenibilità e della tutela delle produzioni locali».

Il Prefetto ha quindi espresso un sentito ringraziamento a Coldiretti per l’organizzazione dell’iniziativa, nonché a tutte le istituzioni coinvolte, alle forze dell’ordine e ai volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.