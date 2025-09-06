Assemblea pubblica ad Avellino: cittadini e istituzioni a confronto per il ritorno del treno

Dopo il successo della petizione “Ridateci il treno: stop all’isolamento di Avellino”, che in

pochi giorni ha superato le 5000 firme, la mobilitazione passa dal web alle strade.

Martedì 16 settembre alle ore 17:30, in via Pasquale Venezia, nei pressi della

stazione ferroviaria di Avellino, si terrà un’assemblea pubblica aperta a cittadini,

studenti, pendolari, associazioni e istituzioni.

L’appuntamento nasce dall’urgenza di affrontare i temi legati all’isolamento ferroviario del

capoluogo irpino, ai ritardi nei lavori di elettrificazione verso Salerno e Benevento, e alla

necessità di garantire collegamenti ferroviari moderni, sostenibili ed efficienti.

«La grande risposta dei cittadini con migliaia di firme in pochi giorni ci dimostra che

Avellino non vuole più restare tagliata fuori. – dichiarano i promotori – L’assemblea

pubblica sarà il primo vero momento per incontrarci, discutere insieme e trasformare

questa mobilitazione dal basso in una piattaforma di proposte concrete da portare alle

istituzioni».

Per l’occasione sono state invitate a partecipare anche le istituzioni del territorio –

rappresentanti politici, sindacali e amministrativi – affinché possano ascoltare direttamente

la voce della cittadinanza e dare risposte chiare sul futuro ferroviario dell’Irpinia.

L’iniziativa è promossa da ACLI Avellino, Associazione per Borgo Ferrovia, Avellino

Prende Parte, Connessioni Montoro, Forino Polis, Give Back – Giovani Aree Interne, Info

Irpinia, InLocoMotivi, ISDE – Medici per l’ambiente sezione Avellino, Laika, Legambiente

Avellino, Legambiente Alta Valle del Sabato, Legambiente Valle Solofrana, Lotta per la vita

APS, Nui ra Ferrovia APS, Patto generazionale X l’Irpinia, Salviamo la Valle del Sabato,

ma è aperta a tutta la comunità: studenti, lavoratori, pendolari e chiunque creda che il

futuro dell’Irpinia debba passare anche per il ritorno del treno.

La petizione è sottoscrivibile al seguente link: change.org/TrenoAvellino