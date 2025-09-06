Aquilonia, due giornate dedicate allo scambio di libri e testi scolastici

Il Comune di Aquilonia promuove Scambio Lib(e)ro, due giornate, sabato 6 e domenica 7 settembre, interamente dedicate allo scambio gratuito di libri, testi scolastici e materiale didattico presso l’ex Biblioteca Comunale.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, anche a genitori e studenti delle scuole primaria e secondaria, che desiderano donare o ricevere libri e testi, anche didattici, usati in buone condizioni, da riutilizzare per il nuovo anno scolastico o semplicemente per il piacere della lettura. Non è prevista alcuna transazione economica: tutto si svolge in forma gratuita, spontanea e solidale.

“Scambio Lib(e)ro” nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del riutilizzo e il senso di comunità; contrastare gli sprechi e venire incontro alle famiglie in difficoltà economica;

valorizzare i libri non solo come beni di consumo, ma come risorse culturali;

sensibilizzare gli studenti a conservare con cura i testi per poterli donare ad altri;

contribuire a ridurre l’utilizzo di nuove materie prime, in linea con i principi dell’economia circolare che l’Amministrazione comunale porta avanti.