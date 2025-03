Assalto a un portavalori Cosmopol sull’Ofantina: banda in fuga col bottino

Un nuovo assalto a un furgone portavalori della Cosmopol è stato messo a segno alle prime luci dell’alba sulla statale Ofantina 695, al chilometro 38, tra l’area industriale di Melfi e Candela, in provincia di Foggia, al confine con la Basilicata.

Secondo le prime ricostruzioni, un commando armato avrebbe bloccato un mezzo pesante e un autobus di linea, interrompendo il traffico veicolare per facilitare l’assalto. Il furgone della Cosmopol, che trasportava denaro contante, era diretto a Melfi, in Basilicata. Al momento l’entità del bottino è sconosciuta. Fortunatamente non si registrano feriti.

(L’immagine di copertina è di repertorio)