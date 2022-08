Asl Avellino, la FNP CISL denuncia disservizi. Tangredi: “Totale assenza di rapporti con organizzazioni sindacali”

“In questi giorni convulsi, dove la nostra provincia subisce nuovi attacchi da parte di

questo micidiale virus e dove è necessario vaccinare con la quarta dose persone fragili ed

anziane, assistiamo ancora una volta al mancato funzionamento da parte dell’ASL di

Avellino del servizio di contatto telefonico, sbandierato dalla precedente DIREZIONE, per

venire incontro alla condizione di tanti anziani costretti a vivere da soli e per i tanti cittadini

che hanno la necessità di contattare l’ASL, in relazione alle vaccinazioni e a problemi

personali”, a scriverlo, in una comunicazione inviata al direttore generale dell’Asl di Avellino Mario Ferrante, il segretario generale FNP CISL Raffaele Tangredi.

“La situazione è ancora più grave perché il Ministero della Salute su tutti i mezzi di

comunicazione, stampa e televisivi, sta invitando le persone superiori a 65 anni a

vaccinarsi contro il ” Fuoco di S. Antonio ” ma né i medici di base sono stati informati, né

l’ASL risponde al telefono per dare indicazioni dove poter effettuare la suddetta

vaccinazione. Alcuni medici hanno riferito agli assistiti di andare personalmente all’ASL

perché non sono state impartite disposizioni in materia e non rispondono alle chiamate.

Si chiede per quali motivi l’ASL non ha dato disposizioni in merito sulle vaccinazioni in quanto ‘Herpes Zoster, il cosiddetto Fuoco di S. Antonio, è una malattia scatenata dalla

riattivazione della varicella e pertanto tutte le persone che hanno avuto tale malattia sono

potenzialmente a rischio.

Questa organizzazione sindacale da due anni (vedi note precedenti) denuncia una totale

assenza di rapporti fra l’ASL e le organizzazioni sindacali nell’affrontare i problemi vitali di

molti cittadini.

Inoltre come è a Sua conoscenza il 1° febbraio del 2018 con Delibera n.137 del Direttore

Generale fu istituito il COMITATO PARTECIPATIVO E CONSULTIVO DELL’ASL DI

AVELLINO di cui fanno parte anche le scriventi Organizzazione Sindacali. Tale Comitato,

nonostante manifestazioni e lettere inviate, non è stato mai convocato a memoria dei

sottoscritti. Sarebbe opportuno in questo momento particolare, che tutta la provincia sta

attraversando, riunire il suddetto Comitato per affrontare la complessa problematica

inerente la pandemia anche in relazione al piano di vaccinazione degli anziani, dei fragili,

dei disabili e delle successive fasce di popolazione”.