La società ASD Lions Grotta comunica di aver affidato l’incarico di Allenatore della prima squadra a mister Francesco Monaco.

Il mister, classe 1981, da anni nel mondo del calcio, prima come giocatore, poi come allenatore.

Tra le varie esperienze in panchina, vanno menzionate il triennio come allenatore delle giovanili del Benevento e l’esperienza al Passo Eclano dove, lo scorso anno, ha centrato la storica promozione in Prima categoria dopo 47 anni.