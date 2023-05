Arriva il Giro d’Italia: Sant’Angelo dei Lombardi si tinge di rosa

Giro d’Italia, si riporta la nota del comune di Sant’Angelo dei Lombardi.

Dopo 31 anni il centro abitato della nostra cittadina sarà nuovamente protagonista del passaggio della più importante gara ciclistica italiana, tra le più importanti del mondo, durante la 5a tappa “Atripalda-Salerno” in programma il 10 maggio 2023.

Passaggio previsto nel centro di Sant’Angelo dei Lombardi per le 14:00 circa, dove in località San Rocco è previsto anche un traguardo volante.

La carovana del Giro attraverserà il nostro territorio percorrendo la SS 400 in località Porrara, svoltando poi sulla SS 425 (bivio Martinelli), percorrendo successivamente la SP 29 (salita del Quadrivio) e la SP 47 (incrocio San Rocco, direzione Guardia dei Lombardi).

Cosa c’è da sapere:

– La circolazione stradale sarà sospesa nel tratto del passaggio della corsa dalle ore

12:00, fino al passaggio dell’automezzo di “Fine Gara Ciclistica”;

– Nel suddetto tratto (con particolare attenzione a Via Criscuoli, Via Arcangelo Sepe e Via Petrile) a partire dalle ore 9:00 e fino alla fine della competizione sarà in vigore un divieto di sosta permanente, con rimozione coatta. Il Giro d’Italia è emozione da vivere, per grandi e bambini.