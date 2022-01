Il Gip del Tribunale di Avellino ha convalidato ieri mattina gli arresti per i due soggetti che avevano cercato di truffare una 84enne di Sant’Angelo dei Lombardi.

Per il 22enne e il 23enne, entrambi di Napoli, confermata la misura dei domiciliari in quanto il Gip ha ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione di azioni analoghe con evidente rischio per le vittime indifese.