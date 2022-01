S. Angelo dei Lombardi, tentano di truffare un’84enne: arrestati. E’ successo sabato scorso, nel pomeriggio. In azione un 22enne ed un 23enne, entrambi di Napoli.

I due hanno contattato telefonicamente la donna chiedendole 2.500,00 euro in contanti quale corrispettivo per la consegna di un regalo acquistato dal nipote per la madre. L’evidente tentativo di truffa avrebbe probabilmente sortito esito positivo se in casa non fosse stato occasionalmente presente un familiare “avveduto”, il quale, avendo sin da subito intuito l’intento delittuoso dei due, ha immediatamente contattato il locale commissariato per riferire di quanto stava accadendo.

Gli agenti hanno raggiunto in pochi minuti la zona, in tempo per individuare i due che, a bordo di una Panda, avendo evidentemente compreso che qualcosa non stava andando per il verso giusto, si stavano allontanando a velocità sostenuta.

Nonostante l’alt intimato, i due indiziati, effettuando anche manovre pericolose per l’incolumità altrui, hanno provato a dileguarsi, ma dopo un breve inseguimento, proseguito anche a piedi, sono stati raggiunti e bloccati. La successiva perquisizione effettuata sull’auto ha consentito di rinvenire il pacco che sarebbe stato destinato all’ignara vittima e che conteneva un paio di pantofole.

Negli ultimi tempi, in diversi comuni della provincia, si è rilevata una significativa reiterazione delle truffe in danno degli anziani. Sono stati pertanto intensificati i servizi di controllo del territorio al fine di prevenire la reiterazione di questa tipologia di reati, nonché quelli investigativi per identificarne gli autori.