Ariano Irpino, catturato il cinghiale segnalato in città. Franza: “Continua il monitoraggio del territorio”

“Il cinghiale è stato accurato”: così l’incipit di un post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, con l’intento di rassicurare i propri cittadini in merito alla presenza, segnalata nei giorni scorsi, di esemplari di cinghiali tanto nel centro abitato quanto nelle zone limitrofe.

L’intervento è stato portato a termine grazie al lavoro coordinato tra il Comune di Ariano Irpino, l’ASL di Avellino, il Servizio Veterinario, i coadiutori faunistici e gli uffici regionali competenti, per garantire la sicurezza dei cittadini, degli animali domestici e della circolazione. “A tutti loro va il mio sincero grazie: per la professionalità, per la rapidità di risposta e per l’impegno sul campo. È giusto darne notizia ma è altrettanto necessario essere chiari: la cattura di un singolo animale – precisa Franza – non risolve un problema più ampio, che richiede attenzione costante, programmazione e interventi strutturali”