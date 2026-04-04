Al Malzoni Hospital una nascita speciale: Patrizia diventa mamma dopo un percorso clinico complesso

Grande gioia per Patrizia De Cristofaro, 39 anni, e per il compagno Raffaele Minella, di Albanella. Una gioia accompagnata da inevitabile apprensione: in passato Patrizia aveva affrontato una grave forma di pneumomediastino con enfisema polmonare, una condizione che rendeva la gravidanza particolarmente delicata.

Per questo, sin dall’inizio, la coppia si è affidata al dottor Raffaele Petta, specialista in gravidanze a rischio, che ha avviato un percorso di monitoraggio serrato. Ecografie seriate, controlli ematochimici ed ecoflussimetrie hanno scandito i mesi di gestazione, insieme alle valutazioni pneumologiche che hanno confermato l’assenza di recidive della patologia.

«Il pneumomediastino è una grave patologia toracica toracica, con presenza di aria libera nel mediastino – cavità toracica tra i due polmoni dove è alloggiato il cuore – con rottura di alveoli e difficoltà respiratorie», spiega il dottor Petta.

Giunta alle ultime settimane della gestazione, Patrizia è stata presa in carico dal Malzoni Research Hospital, dove a seguito della consulenza anestesiologica, la donna è stata ricoverata nel Reparto di Ostetricia diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni. Il 26 marzo, il taglio cesareo e la nascita di Luca, un bimbo splendido di kg. 3,950. Dopo l’intervento, eseguito dai dottori Vincenzo Bove e Antonio Picariello con anestesia della dottoressa Bianca Maria Cillo, il neonato è stato affidato alle cure del dottor Angelo Izzo, responsabile della TIN del Malzoni.

«Vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario e parasanitario del Malzoni Research Hospital per l’assistenza ricevuta in quello che è stato il percorso più bello della nostra vita», così la neomamma.