Ariano, si presenta il nuovo concept della Pro loco “I Normanni”

Ad Ariano Irpino vi sono una miriade di associazioni, numerose quelle attive sul territorio che organizzano iniziative ed eventi ma a volte si sovrappongono a causa della mancanza di una regia unica. La Pro loco I Normanni, di concerto con l’Amministrazione comunale, si è posta l’obiettivo di fare da collante tra le Associazioni affinchè, ciascuna mantenendo la propria identità e portando avanti i propri eventi storici, lavorino con maggior coordinamento, sinergia e coesione.

Scommettendo sul lavoro di squadra la Pro loco “I Normanni” è riuscita a catalizzare e coinvolgere non solo le Associazioni cittadine, ma anche le attività produttive, i singoli cittadini in questa nuova e rinnovata formula che si prefigge di dare ulteriore lustro alla città.

«Siamo orgogliosi della nostra terra, delle nostre tradizioni, delle mani operose e sapienti tipiche del nostro territorio» spiegano i promotori che illustreranno il nuovo concept della Pro loco “I Normanni” e quelle che saranno le iniziative ed i progetti per il 2024 con lo slogan “Pro-MuoviAmo Ariano”, in una conferenza stampa di presentazione prevista per sabato 2 dicembre alle 17, presso la sala conferenze del Palazzo degli Uffici Comunali (piano terra).

Sarà presente il Sindaco di Ariano Enrico Franza, i presidenti regionali e provinciali delle Pro loco, Giuseppe Silvestri e Tony Lucido, i referenti della Pro loco “I Normanni” e di tutte le Associazioni interessate al progetto.